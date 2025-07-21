12 беспилотников сбили в Ростовской области вечером 21 июля

В Ростовской области в понедельник, 21 июля, в период с 16:00 до 22:00 дежурные средства ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего по стране за этот промежуток времени сбили 25 дронов. Из них восемь — над Брянской областью, по два — над Калужской областью и Московским регионом, один уничтожили на Республикой Крым.
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