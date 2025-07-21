Минобороны предложило поднять зарплату военнослужащим

В пояснительной записке к документу указано: «Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза)». Это изменение затронет оклады по воинским должностям и званиям для всех категорий военных, проходящих службу по контракту и по призыву, а также сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел РФ.