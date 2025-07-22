В Домодедово стабилизировали расписание после ограничений

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что что российские аэропорты продолжат адаптировать свою работу под возможные задержки рейсов из-за введения плана «Ковер». Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, спрогнозировать время и продолжительность ограничений невозможно, поэтому авиагавани сосредоточены на организации питания и отдыха для пассажиров. Никитин добавил, что ситуация уже лучше, чем в мае, но главной задачей остается обеспечение безопасности, даже несмотря на возникающие неудобства.