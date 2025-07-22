В Домодедово стабилизировали расписание после ограничений

Домодедово восстановил расписание после массовых отмен рейсов.
Аэропорт Домодедово сообщил о восстановлении стабильного расписания рейсов после временных ограничений на полеты в Центральной России. Ограничения вводились 19 и 20 июля, в результате чего были отменены и перенесены десятки рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками», — сообщается в telegram-канале Домодедово.
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Ограничения на прием и выпуск самолетов массово вводились в аэропортах московского авиаузла. Это привело к приостановке работы и многочисленным сбоям в расписании. Сейчас аэропорты возвращаются к штатному режиму, авиакомпании продолжают работу над корректировкой полетных графиков.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что что российские аэропорты продолжат адаптировать свою работу под возможные задержки рейсов из-за введения плана «Ковер». Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, спрогнозировать время и продолжительность ограничений невозможно, поэтому авиагавани сосредоточены на организации питания и отдыха для пассажиров. Никитин добавил, что ситуация уже лучше, чем в мае, но главной задачей остается обеспечение безопасности, даже несмотря на возникающие неудобства.