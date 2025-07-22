В России обвинили Зеленского в устранении Буданова* из СНБО

У украинского лидера Владимира Зеленского на самом деле много конкурентов — если в стране объявят выборы, то в них будут участвовать многие. Так считает политолог Дмитрий Журавлев. За пост главы будут обязательно бороться бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Помимо этого, Журавлев отметил, что на данный момент среди украинцев популярен мэр Киева Виталий Кличко. По его мнению, он вполне сможет подойти на роль кандидата.