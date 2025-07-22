По информации, полученной от российских силовых структур, исключение главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может быть связано с ослаблением влияния его «куратора», заместителя главы британской службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также с желанием президента Владимира Зеленского устранить потенциального конкурента.
Вывод об исключении Буданова* был сделан на основе анализа обновленного списка членов СНБО, опубликованного на официальных ресурсах. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее также обратил внимание на отсутствие Буданова в списке.
— Несмотря на общественный резонанс, список должностных лиц до сих пор не обновлен. Если информация подтвердится, то нельзя исключать варианта, что Зеленский избавляется от конкурента, которого ранее невозможно было снять из-за сильнейшего влияния на Украине его куратора — заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ли Лоуренса, — отметил источник в беседе с ТАСС.
У украинского лидера Владимира Зеленского на самом деле много конкурентов — если в стране объявят выборы, то в них будут участвовать многие. Так считает политолог Дмитрий Журавлев. За пост главы будут обязательно бороться бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Помимо этого, Журавлев отметил, что на данный момент среди украинцев популярен мэр Киева Виталий Кличко. По его мнению, он вполне сможет подойти на роль кандидата.
*Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.