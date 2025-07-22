Акинфеева признали лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА

Акинфеев, являющийся воспитанником академии ЦСКА (занимается в клубе с четырёх лет), дебютировал за основной состав ещё в 2003 году. За свою карьеру он провёл уже 799 официальных матчей во всех турнирах, оставаясь верным одному клубу. В составе сборной России (2004−2018) вратарь сыграл 111 матчей, завершив выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.