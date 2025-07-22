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Акинфеева признали лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА

21 июля в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:0) легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг знакового рубежа, сыграв свой 500-й матч в чемпионатах России в качестве капитана армейского клуба. 39-летнего голкипера признали лучшим игроком этой встречи.

Источник: Life.ru

Акинфеев, являющийся воспитанником академии ЦСКА (занимается в клубе с четырёх лет), дебютировал за основной состав ещё в 2003 году. За свою карьеру он провёл уже 799 официальных матчей во всех турнирах, оставаясь верным одному клубу. В составе сборной России (2004−2018) вратарь сыграл 111 матчей, завершив выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.

В другом матче первого тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. За команду из Санкт-Петербурга в этом матче дебютировал бразильский полузащитник Жерсон, который ранее выступал за «Фламенго».