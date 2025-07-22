Судебный спор в отношении «Мирамистина» заблокировал работу компании: что будет с выпуском препарата

Работа компании-производителя «Мирамистина» попала под временные ограничения. Они связаны с судебным спором вокруг организации. Как заверил адвокат Рубен Маркарьян, решение об остановке производства препарата не повлияет на его дальнейшее распространение в РФ, пишет ТАСС.
Так, представитель собствеников компании подчеркнул, что антисептики «Мирамистин» и «Окомистин» будут и дальше выпускать на территории страны. По словам адвоката, распространению препарата «ничего не угрожает».
«Спор между владельцами ООО “Инфамед” и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата и не ставит под угрозу его выпуск и успешную реализацию на территории РФ», — пояснил Рубен Маркарьян.
Как стало известно ранее, суд ограничил деятельность компании-владельца «Мирамистина». Заблокирована работа 164-х медицинских представителей компании «Инфамед», заключил адвокат.