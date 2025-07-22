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Судебный спор в отношении «Мирамистина» заблокировал работу компании: что будет с выпуском препарата

Адвокат Маркарьян: судебный спор вокруг «Мирамистина» не влияет на его выпуск.

Источник: Комсомольская правда

Работа компании-производителя «Мирамистина» попала под временные ограничения. Они связаны с судебным спором вокруг организации. Как заверил адвокат Рубен Маркарьян, решение об остановке производства препарата не повлияет на его дальнейшее распространение в РФ, пишет ТАСС.

Так, представитель собствеников компании подчеркнул, что антисептики «Мирамистин» и «Окомистин» будут и дальше выпускать на территории страны. По словам адвоката, распространению препарата «ничего не угрожает».

«Спор между владельцами ООО “Инфамед” и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата и не ставит под угрозу его выпуск и успешную реализацию на территории РФ», — пояснил Рубен Маркарьян.

Как стало известно ранее, суд ограничил деятельность компании-владельца «Мирамистина». Заблокирована работа 164-х медицинских представителей компании «Инфамед», заключил адвокат.