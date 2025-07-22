Судебный спор в отношении «Мирамистина» заблокировал работу компании: что будет с выпуском препарата

Работа компании-производителя «Мирамистина» попала под временные ограничения. Они связаны с судебным спором вокруг организации. Как заверил адвокат Рубен Маркарьян, решение об остановке производства препарата не повлияет на его дальнейшее распространение в РФ, пишет ТАСС.