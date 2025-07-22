Что можно и нельзя делать в день Панкратия 22 июля на Черничный день

Православная церковь 22 июля вспоминает святого Панкратия. В народе принято праздновать день Панкратия. Вместе с тем существует еще одно название — Черничный день. Все дело в том, что в указанный день собирали чернику.
Что нельзя делать 22 июля.
Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Нельзя ссориться. Считается, что подобное может привести к проблемам как в деловой сфере, так и в личной жизни. Кроме того0 не следует в названный день пробовать огурцы нового урожая.
Что можно делать 22 июля.
По традиции, 22 июля было принято ходить в лес за черникой. Предки верили, что она обладает целебной силой. А еще указанный день подходит для переезда.
Согласно приметам, большое количество черники в лесах предвещает холодную зиму. В том случае, если черника не созрела в лесах до 22 июля, то ждали холодную осень.
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