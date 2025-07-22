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Народный календарь. Почему нужно искать утреннюю росу 25 июля

25 июля православные христиане вспоминают мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во II веке. На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали появляться большие росы.

25 июля православные христиане вспоминают мучеников Прокла и Илария, пострадавших за веру во II веке. На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали появляться большие росы.

Крестьяне торопились убрать урожай до того, как он начнет портиться от высокой влажности. Также нужно было спешить и с заготовкой сена.

При этом роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу по утру, умываться ею и протирать глаза. Считалось, что от этой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивее, а ум — спокойным.

Приметы погоды:

Если утром сильная роса и туман — остаток лета будет сухим и жарким.

Нет тумана с утра — дождь пойдет.

Если в этот день нет росы и тумана — будет ненастье.

Ночная роса не просыхает — к грозе.

Именины отмечают: Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Федор, Михаил.