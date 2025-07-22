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День толстяка и толстушки и День находок: какие праздники отмечают в России и мире 22 июля

22 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День толстяка и толстушки, День находок и Всемирный день мозга.

22 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День толстяка и толстушки, День находок и Всемирный день мозга.

День толстяка и толстушки.

День толстяка и толстушки отмечают люди, которые не стесняются своего веса. Праздник призывает любить себя с любым телосложением, но при этом помнить о рисках для своего здоровья, которые появляются с лишним весом.

День находок.

День находок — это шуточный праздник, во время которого нужно быть внимательными ко всему, что вас окружает, ведь так можно найти что-то ценное и необычное. Например, деньги в кармане зимней куртки или какую-то важную вещь из прошлого.

Всемирный день мозга.

Всемирный день мозга призван повысить осведомленность людей о вопросах здоровья мозга и вызвать интерес к изучению одного из главнейших органов не только человека, но и многих животных. В эту дату можно сходить в тематический музей, а также узнать о профилактике заболеваний мозга.