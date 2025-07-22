Всё снято: в соцсетях вирусятся видеосоветы миллиардеру с концерта Coldplay

Притвориться, что оказываешь первую помощь или будто делаешь упражнение на разминку спины, — пользователи соцсетей накидывают безумные идеи, как гендиректор американской технологической компании Astronomer Энди Байрон мог избежать грандиозного скандала на концерте Coldplay. Во время шоу «камера для поцелуев» продемонстрировала огромному залу женатого миллиардера в обнимку с другой женщиной — его коллегой Кристин Кэбот. Парочка начала прятаться от объектива — эта реакция стала вирусной в Сети, породила множество пародий. Байрон в результате скандала потерял работу. Об этом, а также о том, как оценил поведение героев попавшего в интернет ролика профайлер, — в материале «Известий».
Интимный скандал на концерте Coldplay.
Скандал вокруг женатого гендиректора (теперь уже бывшего) IT-компании Astronomer Энди Байрона, которого на концерте Coldplay показала «камера для поцелуев», дал богатую почву для творчества пользователей соцсетей. Помимо разного рода мемов, пародий и роликов с альтернативным развитием событий, созданных с помощью ИИ, популярным сюжетом стали идеи, как стоило себя повести попавшей в объектив паре, чтобы история не приобрела таких грандиозных масштабов — Байрон в отставке, его брак под угрозой, историю обсуждают по всему миру, ее героям посвящают мерч, флипбуки, создают их игрушечные копии.
Фото: tiktok.com/@instaagraace.
Миллиардер, обнявший на концерте свою коллегу сзади, по мнению пользователей, оказавшись под прицелом камер, мог сделать вид, что помогает спутнице размять спину. Еще один шуточный вариант — сыграть, будто она подавилась, а он ее откачивает. Кристин Кэбот, считают в соцсетях, тоже могла сориентироваться и, например, продемонстрировать приемы самообороны, чтобы выкрутиться из пикантной ситуации: перебросить Байрона через плечо и начать отбиваться, как если бы он на нее напал со спины. Всё это, по мнению остроумных авторов, было бы лучше, чем резко отстраниться друг от друга, начать закрывать лица руками и пытаться спрятаться от оператора, который транслировал происходящее на многотысячный стадион.
Что говорит профайлер о реакции участников видео.
«Известия» попросили оценить поведение героев истории профайлера и психолога.
— На видео с концерта Coldplay, которое быстро стало вирусным, пара — Энди Байрон и Кристин Кэбот — сначала демонстрирует телесную близость: они стоят вплотную, Кэбот держит руку на его плече, выражения их лиц свидетельствуют о близких отношениях. Эта поза на концертах — типичная демонстрация интимной зоны общения, характерная для людей в романтической связи. Однако при появлении kiss cam реакция у обоих резко меняется. Резкое отдергивание руки (со стороны Кэбот) — жест мгновенного самоконтроля, говорящий об осознании недопустимого поведения в публичной среде. Застывшее выражение лиц — мгновенная реакция ступора, характерная для неожиданной угрозы социальному имиджу. Напряжение лица у Байрона, взгляд вниз и в сторону — типичное проявление чувства вины и стыда, а также попытки «отключиться» от происходящего. Нервный смех и частичное прикрытие лица (у обоих) — неуверенная реакция, направленная на смягчение ситуации, но она выдает неестественность происходящего, — объяснил в беседе с «Известиями» психолог, профайлер Алексей Филатов.
Это всё, по словам эксперта, говорит о том, что пара не ожидала камеры, не имела согласованной стратегии поведения и в моменте оказалась не в состоянии сохранить контроль и образ. Сигналы тела, отмечает Филатов, показывают: оба понимают, что «пойманы» и что ситуация может иметь последствия.
— Сама поза до включения камеры — наклон друг к другу, совместное пространство без межличностной дистанции — сильно отличалась от «нейтрального» положения, характерного для коллег или друзей. Всё это считывается моментально и автоматически зрителями, усиливая восприятие интимного характера отношений. Основная ошибка — неадекватная реакция на камеру, не соответствующая обстановке (праздничное музыкальное мероприятие), что сразу вызвало когнитивный диссонанс у зрителей. Когда люди начинают вести себя резко иначе, чем от них ожидается, — это привлекает максимум внимания. Они не учли вероятность публичного внимания (особенно в зоне kiss cam) и неправильно выбрали способ «выхода» из ситуации — чрезмерно испуганная и дерганая реакция привлекла больше внимания, чем могла бы спокойная ирония или игнорирование, — говорит Алексей Филатов.
По его словам, ситуация могла иметь меньшие последствия, если бы участники сохраняли спокойствие и нейтральную мимику, а попав в кадр — улыбнулись, помахали или слегка по-дружески наклонились друг к другу, но не делали резких отстранений, избеганий, закрытых жестов, которые интерпретируются так, будто объект что-то скрывает. Во время своего следующего концерта лидер Coldplay предупредил зрителей, что некоторые из них могут попасть в объектив камеры, пишет Daily Mail.