Всё снято: в соцсетях вирусятся видеосоветы миллиардеру с концерта Coldplay

Миллиардер, обнявший на концерте свою коллегу сзади, по мнению пользователей, оказавшись под прицелом камер, мог сделать вид, что помогает спутнице размять спину. Еще один шуточный вариант — сыграть, будто она подавилась, а он ее откачивает. Кристин Кэбот, считают в соцсетях, тоже могла сориентироваться и, например, продемонстрировать приемы самообороны, чтобы выкрутиться из пикантной ситуации: перебросить Байрона через плечо и начать отбиваться, как если бы он на нее напал со спины. Всё это, по мнению остроумных авторов, было бы лучше, чем резко отстраниться друг от друга, начать закрывать лица руками и пытаться спрятаться от оператора, который транслировал происходящее на многотысячный стадион.