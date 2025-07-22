Кошмар на улице «Плагиатора»: лучшей новинкой уикенда стал хоррор

Явка уикенда почти достигла 1 млн человек, после того как по итогам прошлых выходных держалась на опасно низком уровне 800 тыс., свидетельствуют данные базы ЕАИС. При этом новинки легального проката проявили себя не очень ярко, самой успешной стал хоррор «Городские легенды: Парк кошмаров». Лучшая наработка по-прежнему у короткометражек — особенно у тех, с которыми показывают голливудскую новинку «Супермен». «Известия» разбирают итоги выходных в прокате.
Четыре лидера кассы остались прежними.
Верхние позиции кассового топа спокойно перешли в этот уикенд из прошлого и даже где-то повысили свои показатели. На первом месте опять фантастическая комедия Антона Мегердичева «Плагиатор». В прошлый раз у нее было 42 млн рублей сборов, в этот раз — 33 млн. Зато наработка на сеанс повысилась с 2,8 тыс. рублей до 3,4 тыс.
На втором месте, совсем с небольшим отставанием, «Не одна дома 2», 31 млн рублей. Было 38 млн. Третье место — «На деревню дедушке», было 32 млн стало 29 млн. Четвертое место — ромком с Дакотой Джонсон «Материалистка», 21 млн рублей превратился в 18 млн.
Во всех случаях падение не такое большое, что может свидетельствовать как о стабильности, так и о том, что кинотеатры не спешат заменять сеансы этих фильмов другими. Вместе эти четыре картины составили около 60% всех сеансов уикенда.
— Летом новые громкие релизы выходят реже, чем в высокий сезон, — отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Поэтому крупные проекты с маркетинговыми бюджетами закрепляются на вершине и вдолгую собирают свою кассу. Лидерство сейчас за комедиями и семейными релизами — главными жанрами каникул.
Главная новинка уикенда.
Хоррор «Городские легенды: Парк кошмаров» занял пятое место национальной кассы, собрав более 12 млн рублей и оказавшись самым успешным новым релизом в России. При этом любопытно, что одновременно с ним был выпущен другой хоррор, только двухлетней давности. «Пила Х» заработала не сильно меньше «Легенд», 11 млн, в итоге она попала на седьмое место российской касс. Хотя, казалось бы, фильм давно есть онлайн и фанаты его должны были бы уже посмотреть. Но стоит отметить, что наработка у него в итоге даже чуть выше, чем у «Легенд», и получается, что аудитория этого жанра поделилась примерно пополам в эти выходные, выбирая, куда всё же пойти пугаться понарошку.
— Юбилейная часть легендарной серии фильмов «Пила» получила самые высокие во франшизе оценки как от критиков, так и от зрителей, — отметила Ольга Зинякова. — В сети «КАРО» показатели соответствуют средним по стране и, учитывая культовый статус фильмов, «Пила Х» может задержаться в топ-10 проката этим летом. Конкуренцию картине в ближайшее время может составить только хоррор «Одно целое» с Дэйвом Франко в главной роли.
Трудно представить, сколько собрал бы фильм в России, если бы он вышел у нас одновременно со всем миром осенью 2023 года. «Известия» тогда рассказывали о картине и ее очень впечатляющих сборах, особенно убедительными на фоне скромного бюджета.
Как сработал «Нейробатя».
Фантастическая озорная комедия «Нейробатя» начала прокатную судьбу с 8-го места и 9 млн рублей. Учитывая, что, например, у «Городских легенд», которые на 5-м месте, 12 млн рублей, стоит иметь в виду, что разница между фигурантами топ-10 исчисляется иногда сотнями тысяч рублей, релизы дышат друг другу в затылок. И всё же есть ощущение, что «Нейробатя» должен был заработать больше, у фильма хорошие отзывы, хорошая реклама.
— Несмотря на плотную конкуренцию, комедия с Денисом Власенко еще может добрать свое, зрителям она нравится, — считает Ольга Зинякова. — Да, «Нейробатя» не справился с холдоверами проката и смог добраться только до 8-го места топа уикенда. Целых три фильма со смежной аудиторией идут на хорошем сарафане — среди них комедия «Плагиатор» и два семейных релиза «Не одна дома 2» и «На деревню дедушке».
Жанрового многообразия летнему прокату действительно сильно не хватает. Да и зритель выбирает что-то легкое и простое, оставляя за бортом относительно сложные драмы, документальное кино, не говоря уже об экспериментах и чистом артхаусе. С другой стороны, если погода продолжит портиться, то зритель будет вынужден предпочесть реальным прогулкам, например, «Прогулку» кинематографическую: в этот четверг фильм Алексея Учителя получит новую экранную жизнь, как несколько недель назад то же сделала похожая картин «Питер FM». Можно поворчать, что надо было бы выпускать эти картины в другом порядке, а можно просто пойти и пересмотреть их, равно как и еще одно «переиздание», замечательное аниме «Письмо для Момо» 2011 года от одного из создателей «Призрака в доспехах» Хироюки Окиуры. Никакому жанровому кино проверенные временем шедевры точно не уступят.