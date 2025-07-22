Кошмар на улице «Плагиатора»: лучшей новинкой уикенда стал хоррор

Жанрового многообразия летнему прокату действительно сильно не хватает. Да и зритель выбирает что-то легкое и простое, оставляя за бортом относительно сложные драмы, документальное кино, не говоря уже об экспериментах и чистом артхаусе. С другой стороны, если погода продолжит портиться, то зритель будет вынужден предпочесть реальным прогулкам, например, «Прогулку» кинематографическую: в этот четверг фильм Алексея Учителя получит новую экранную жизнь, как несколько недель назад то же сделала похожая картин «Питер FM». Можно поворчать, что надо было бы выпускать эти картины в другом порядке, а можно просто пойти и пересмотреть их, равно как и еще одно «переиздание», замечательное аниме «Письмо для Момо» 2011 года от одного из создателей «Призрака в доспехах» Хироюки Окиуры. Никакому жанровому кино проверенные временем шедевры точно не уступят.