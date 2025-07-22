Симфонии Донбасса: Гергиев закрыл сезон ГАБТа премьерой Прокофьева

Редко исполняемой опере Сергея Прокофьева «Семен Котко» исполнилось 85 лет. К этой дате Валерий Гергиев и режиссер Сергей Новиков вернули в афишу Большого театра произведение композитора — и закрыли ей 249-й сезон ГАБТа. Причем показ шел в двух форматах — дорогой и элитарный на Исторической сцене и параллельно бесплатный и общедоступный. Можно было увидеть трансляцию прямо на Театральной площади на большом экране или смотреть ее онлайн. «Известия» выбрали вариант с народом на Театральной.
Доступный элитный театр.
Для поклонников музыкального театра руководитель Большого Валерий Гергиев вечером 20 июля устроил настоящий праздник. Перед колоннадой ГАБТа установили огромный экран. Напротив, на площади у фонтана, в окружении благоухающих роз построили амфитеатр. В 19:00 началась прямая трансляция с Исторической сцены Большого театра. Зрители в сквере могли совершенно бесплатно посмотреть премьерную постановку оперы Сергея Прокофьева. Чтобы погода не испортила настроение зрителям, всем на входе выдавали разноцветные дождевики.
Площадь около театра обнесли железным забором. Дабы не устраивать давку, организовали проходы с металлоискателями. Охрана приглашала прохожих пройти на удобные места в амфитеатре.
— Там есть где присесть и даже прилечь, проходите, — улыбался охранник.
Проходящие иностранные туристы не верили своим глазам. Семья из Катара удивлялась, что можно посмотреть на улице то, что идет сейчас на сцене Большого театра. А увидев на экране руководителя Большого театра и Мариинки за дирижерским пультом, радостно закричали: «О, Гергиев!».
— Я слушал оперу «Семен Котко» на Исторической сцене ГАБТа в 1975 году, — рассказал Виктор из Германии. — Я даже запомнил, что режиссером спектакля был Борис Покровский, дедушка Миши Ефремова. А оформил постановку великий Левенталь. Опера Прокофьева тогда произвела на меня неизгладимое впечатление. Не ожидал, что увижу ее вот так, запросто, на экране еще раз.
Всем миром, всем народом.
«Семен Котко» — первая опера Прокофьева, созданная после его возвращения в СССР, в 1935—1936 годах. Премьера оперы состоялась в 1940 году. А последнее представление было 26 июля 1985 года. С тех пор спектакль исчез из репертуара Большого театра. Спустя 40 лет Валерий Гергиев вернул оперу Прокофьева на Историческую сцену. В новой версии «Семена Котко» маэстро — музыкальный руководитель. Режиссер спектакля — Сергей Новиков. Главные партии исполняют ведущие солисты оперной труппы и приглашенные артисты Большого театра. Партию Семена Котко получил солист «Геликон-оперы» тенор Игорь Морозов.
В основу либретто оперы положена повесть Валентина Катаева «Я, сын трудового народа». Это первые слова военной присяги Красной армии. Повесть Катаева в 1930-е годы имела большой успех, была инсценирована и экранизирована под названием «Шел солдат с фронта». А Прокофьев назвал свое сочинение именем героя — «Семен Котко».
События повести переносят во времена Гражданской войны и немецкой оккупации Украины в 1918 году. Главный герой, солдат-артиллерист Котко, георгиевский кавалер, возвращается с фронта на родину, в украинскую деревню. В селе он застает новый порядок. Коммунисты, председатель сельсовета Ременюк (бас Владислав Попов) и матрос Черноморского флота Царев (баритон Андрей Потатурин), делят землю помещика.
Дочь зажиточного крестьянина Никанора Ткаченко (бас Михаил Казаков) Софью (меццо-сопрано Светлана Лачина) отец не хочет отдавать замуж за бедняка Котко. Он решил пристроить девушку к помещику Клембовскому (тенор Роман Муравицкий). Вместе с потенциальным зятем Ткаченко ждет прихода немцев, за которыми, по их мнению, должен вернуться и старый порядок. А тем временем в село заходит передовой гайдамацкий взвод. По наводке Ткаченко гайдамаки казнят матроса Царева. Его невеста Любка (сопрано Ольга Селиверстова), увидев казнь, теряет рассудок. Утром приходит и немецкий отряд. Ткаченко отдает обер-лейтенанту фон Вирхову (тенор Николай Казанский) список неблагонадежных крестьян, среди которых особо указывает на Семена…
Опера у Прокофьева многонаселенная. Хору есть где развернуться. Поражают и объемные декорации, созданные по эскизам Марии Высотской. На Исторической сцене ГАБТа возвели украинский хутор с хатами, крытыми соломой, бревенчатым храмом. Вращаясь на круге, сложная декорация по ходу действия обновляется. Во втором акте зрители становятся свидетелями пожара, который тушат всем хутором. За правдоподобность отвечали художники Дмитрий Иванченко и Руслан Майоров. Ну, а когда на сцену выезжает телега, в которую запряжен вороной конь в кожаных ботиночках, восторгу зала нет предела. Самые смелые зрители, вопреки установкам не снимать спектакль, фотографируют красивое животное.
— Мне кажется очень важным, что Большой театр в Год защитника Отечества ставит «Семена Котко» — оперу, которая будто написана про наши дни, — считает режиссер Сергей Новиков. — Сергей Прокофьев, родившись в Донбассе, прекрасно чувствовал местные краски. Огромный спектр эмоций, который можно испытать на спектакле, — от очарования южной ночи до глухой досады из-за невыученных уроков истории. «Шел солдат с фронта и вот вернулся обратно на фронт!» — поет Семен Котко в финале. Он счастлив от уверенности в своей правоте и неизбежной победе добра над злом.
В то же время, когда на фасаде Большого театра показывали трансляцию премьеры, оперу «Семен Котко» показали на большом экране в столичном кинотеатре «Октябрь». Спектакль ГАБТа можно было оценить по цене блокбастера. А можно было сидеть дома и смотреть трансляцию онлайн.
Отмена гастролей в Италии Мариинки и Валерия Гергиева, как ни странно, связана и с премьерой, завершившей накануне сезон в Большом театре. Среди аргументов против итальянского концерта фигурировала и опера «Семен Котко». Потому что сюжет ее связан с Украиной и Донбассом. Добивавшиеся отмены выступлений российских артистов в Италии отметили параллели между событиями столетней давности и современностью. Трудно сказать, что бы сказал об этом сам Прокофьев, но руководство ГАБТа и сам Гергиев никак на эти версии не отреагировали.