Симфонии Донбасса: Гергиев закрыл сезон ГАБТа премьерой Прокофьева

Отмена гастролей в Италии Мариинки и Валерия Гергиева, как ни странно, связана и с премьерой, завершившей накануне сезон в Большом театре. Среди аргументов против итальянского концерта фигурировала и опера «Семен Котко». Потому что сюжет ее связан с Украиной и Донбассом. Добивавшиеся отмены выступлений российских артистов в Италии отметили параллели между событиями столетней давности и современностью. Трудно сказать, что бы сказал об этом сам Прокофьев, но руководство ГАБТа и сам Гергиев никак на эти версии не отреагировали.