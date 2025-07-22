Календарь на 22 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День крысолова — США. Праздник посвящен средневековой немецкой легенде, перекочевавшей в американский городской фольклор после массового приезда в США мигрантов из Германии. По сюжету загадочный дудочник взялся избавить город Гамельн от нашествия крыс, и животные, околдованные его игрой, действительно ушли. Но городские власти отказались платить музыканту, тогда тот снова заиграл, но на этот раз на звуки его флейты сошлись все городские дети. Крысолов увел их за собой и больше их никто никогда не видел.