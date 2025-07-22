Судебное разбирательство связано с действиями Павла и Оксаны Хейфиц, которые, по имеющимся данным, убедили владельца компании оформить фиктивную сделку по передаче 50% долей в уставном капитале «Инфамеда» в их пользу по номинальной стоимости 7,5 миллиона рублей, тогда как реальная стоимость пакета превышала 1 миллиард рублей, напоминает RT. Терапевт Андрей Кондрахин в качестве аналогов упомянул такие препараты, как «Лизобакт», «Лизоцим», «Тантум-Верде», а также ряд других средств с аналогичным действием — против бактерий, вирусов и грибковых инфекций. Эти препараты доступны как в форме спреев, так и в виде таблеток, пишет телеканал 360.