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РИА Новости: в аэропорту Еревана умер турист из России

Российский турист почувствовал недомогание и умер до приезда медиков в аэропорту Еревана.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин умер в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что мужчина, который вместе с женой приехал в Армению в туристическую поездку, почувствовал недомогание. Когда приехала скорая помощь, он уже был мёртв.

«В линейное отделение полиции аэропорта “Звартноц” поступило сообщение, что в зале ожидания мужчине стало плохо. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала его смерть», — сказано в публикации.

Ранее в горах Сочи погиб 59-летний мужчина. Он совершал восхождение на Черкесский перевал с туристической группой, когда ему резко стало плохо — мужчина упал и на глазах людей стал терять сознание, его пульс не прощупывался.

Также сообщалось, что в Новгородской области турист из Москвы скончался из-за удара молнии во время романтического вечера.

Тем временем в Перу турист умер во время шаманского ритуала.