РИА Новости: в аэропорту Еревана умер турист из России

Россиянин умер в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что мужчина, который вместе с женой приехал в Армению в туристическую поездку, почувствовал недомогание. Когда приехала скорая помощь, он уже был мёртв.