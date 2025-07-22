РИА Новости: в аэропорту Еревана умер турист из России

Россиянин умер в аэропорту «Звартноц» в Ереване. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что мужчина, который вместе с женой приехал в Армению в туристическую поездку, почувствовал недомогание. Когда приехала скорая помощь, он уже был мёртв.
«В линейное отделение полиции аэропорта “Звартноц” поступило сообщение, что в зале ожидания мужчине стало плохо. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала его смерть», — сказано в публикации.
Ранее в горах Сочи погиб 59-летний мужчина. Он совершал восхождение на Черкесский перевал с туристической группой, когда ему резко стало плохо — мужчина упал и на глазах людей стал терять сознание, его пульс не прощупывался.
Также сообщалось, что в Новгородской области турист из Москвы скончался из-за удара молнии во время романтического вечера.
Тем временем в Перу турист умер во время шаманского ритуала.