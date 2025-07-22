С 1 августа повысят компенсации, субсидии и льготы. Как изменятся суммы и порядок начисления выплат

В Подольске Московской области с 1 августа 2025 года каждый месяц будут компенсировать стоимость проезда. Эта выплата касается врачей и среднего медперсонала, которые трудятся в государственных медицинских организациях на территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области». Важно, чтобы человек работал не менее чем на одну ставку и проживал более чем за 50 километров от границ этой территории.