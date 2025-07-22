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Аэропорт Домодедово наладил расписание рейсов на фоне вводимых ограничений

В аэропорту Домодедово стабилизировали расписание после временных остановок работы.

Источник: Комсомольская правда

В воздушной гавани Домодедово 20−21 июля неоднократно вводили временные ограничения на полеты. К вечеру расписание рейсов удалось стабилизировать. С таким обращением выступили в пресс-службе «Домодедово».

Аэропорт совместно с авиакомпаниями наладил расписание к 21:30 по Москве. К настоящему моменту воздушная гавань работает в штатном режиме. Воздушное пространство используется без ограничений, уточняется в сообщении.

«Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками», — отмечено в материале.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, после атаки БПЛА в Ивантеевке загорелся частный дом. ЧП произошло из-за падения обломков дрона.

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