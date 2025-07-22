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Дни рождения 22 июля — кто родился сегодня?

22 июля — день, богатый на таланты! Узнайте, какие актеры, музыканты и исторические личности родились в этот день, а также какие праздники отмечает мир.

22 июля — день, богатый на таланты! Узнайте, какие актеры, музыканты и исторические личности родились в этот день, а также какие праздники отмечает мир.

Актёры и режиссёры.

Ирина Розанова (1961) — народная артистка России («Интердевочка», «Женская логика»).Роман Мадянов (1962) — актёр («Брат», «Бригада»).Юрий Лазарев (1944) — народный артист РФ, мастер дубляжа. Ирина Егорова-Ковриго (1948) — актриса и педагог, народная артистка РФ. Владимир Петров (1896−1966) — кинорежиссёр («Пётр Первый», «Сталинградская битва»), народный артист СССР. Семён Туманов (1921−1973) — режиссёр («Ко мне, Мухтар!»).Терренс Стэмп (1938) — британский актер, легенда мирового кино («Убить Билла», «Звездные войны»).Дэнни Гловер (1946) — американский актер («Смертельное оружие», «Цветы лиловые полей»).Уиллем Дефо (1955) — харизматичный голливудский актер («Человек-паук», «Аквамен»).

Музыканты и певцы.

Максим Катырев (1978) — оперный певец (баритон).Ирина Ортман (1978) — певица, солистка группы «Тутси».Майя Головня (1926−2017) — эстрадная певица (меццо-сопрано).Дон Хенли (1947) — вокалист группы Eagles («Hotel California»).Эл Ди Меола (1954) — виртуозный джазовый гитарист. Селена Гомес (1992) — поп-звезда, актриса («Wizards of Waverly Place»).

Учёные и исторические личности.

Павел Сухой (1895−1975) — авиаконструктор, создатель истребителей «Су», дважды Герой Социалистического Труда. Михаил Щербатов (1733−1790) — российский историк и публицист. Владимир Тимаков (1905−1977) — микробиолог, президент АМН СССР.

Спортсмены.

Ислам Махачев (1991) — чемпион UFC в лёгком весе. Светлана Федоткина — конькобежка, участница Олимпиады-1994.

Политики и общественные деятели.

Леонид Зюганов (1988) — политик, внук Геннадия Зюганова.

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