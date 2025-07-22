На Донбассе уничтожен шведский наемник.
На линии боевого соприкосновения в Донбассе был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, воевавший на стороне украинских сил. Мужчина прибыл на Украину добровольно и участвовал в боевых действиях в статусе наемника. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Подданный Швеции погиб на Украине. Ему было 30 лет. Мужчина поехал воевать добровольно. Он погиб на линии соприкосновения в Донбассе», — передает телеканал SVT. Его личность официально не раскрывается.
С начала конфликта в 2022 году, по данным МИД Швеции, на Украине погибли восемь граждан Швеции. Сколько шведов в настоящее время участвуют в боевых действиях, МИД не уточняет.
Ранее URA.RU сообщало, что российские военнослужащие при освобождении Петровского в ДНР уничтожили группу иностранных наемников, чье присутствие оказалось неожиданным. Их принадлежность к разным странам — преимущественно Польше и Грузии — была установлена позже, после обнаружения документов. Об этом сообщил офицер группировки «Центр» Ильхом Петер.