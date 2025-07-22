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В России хотят поднять оклады военным на 7,6%

Министерство обороны РФ предложило увеличить оклады по воинским должностям на 7,6%

Источник: Комсомольская правда

Военные в России могут вскоре начать получать больше. В Министерстве обороны предложили увеличить оклады по соответствующим специальностям на 7,6% вместо 4,5%. Об этом свидетельствуют данные, указанные в соответствующем проекте постановления правительства.

Так, инициатива коснется не только военных ВС России. Оклады планируют поднять, в том числе, сотрудникам Росгвардии и МВД, уточняется в тексте постановления.

«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз», — сказано в документе.

В апреле подписали распоряжение о повышении окладов военным и сотрудникам некоторых государственных органов на 4,5%. Соответствующий указ, как планировалось, вступит в действие с 1 октября 2025 года.