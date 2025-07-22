Просыпаешься разбитым? Вот как понять, что матрас пора менять срочно!

Не менее важным фактором выступает психологическая привычка и страх ошибки. Многие боятся не угадать с жёсткостью или материалом, опасаясь, что новая покупка окажется ещё менее комфортной, чем старая, — ведь протестировать матрас в магазине или «дома на неделю» не всегда возможно или удобно. Это состояние получило даже своё название — FOBAM (Fear of Buying A Mattress) — страх разочароваться в выборе настолько силён, что человек откладывает покупку бесконечно.