Cиноптик Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков. Такой информацией в своем телеграм-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, за понедельник, 21 июля, на опорной столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировали 49 мм осадков. Это суточный рекорд для 21 июля. Прежний рекорд держался с 2000 года и составлял 39 мм.
Тишковец отметил, что только в период с 09:00 до 21:00 метеостанция ВДНХ зафиксировала выпадение 21 мм осадков. При этом в Тушино выпало 26 мм, а на Балчуге — 43 мм, что составляет половину месячной нормы осадков.
В то же время более «сухим» местом столицы днем стало Строгино, где выпало только 8 мм осадков.
Ранее стало известно, что в Москве из-за дождей сильно поднялся уровень реки Яузы.