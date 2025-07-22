Cиноптик Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

Тишковец отметил, что только в период с 09:00 до 21:00 метеостанция ВДНХ зафиксировала выпадение 21 мм осадков. При этом в Тушино выпало 26 мм, а на Балчуге — 43 мм, что составляет половину месячной нормы осадков.