Для героев нет ничего невозможного: ветераны СВО впервые в мире покорили Эльбрус на протезах

Ветераны спецоперации, несмотря на ранения, остаются активными членами общества. Благодаря новым технологиям они могут покорять любые вершины. В том числе, с помощью протезов ветераны спецоперации первые в мире поднялись на пик Эльбруса. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилёва в беседе с газетой «Известия».