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Для героев нет ничего невозможного: ветераны СВО впервые в мире покорили Эльбрус на протезах

«Известия»: Ветераны СВО первые в мире поднялись на Эльбрус на протезах.

Источник: Комсомольская правда

Ветераны спецоперации, несмотря на ранения, остаются активными членами общества. Благодаря новым технологиям они могут покорять любые вершины. В том числе, с помощью протезов ветераны спецоперации первые в мире поднялись на пик Эльбруса. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилёва в беседе с газетой «Известия».

Она подчеркнула, что в России поддерживают ветеранов в их стремлении найти себя. По сведениям замминистра обороны, Герои РФ осваивают новые профессии и участвуют в патриотической жизни страны.

«Несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, они остаются активными членами общества и опорой для семьи, приносят пользу Родине», — сообщила Анна Цивилёва.

В ГД, между тем, внесли проект о праве участников СВО на бесплатное получение среднего профессионального образования по другой профессии.