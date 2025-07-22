Для героев нет ничего невозможного: ветераны СВО впервые в мире покорили Эльбрус на протезах

Ветераны спецоперации, несмотря на ранения, остаются активными членами общества. Благодаря новым технологиям они могут покорять любые вершины. В том числе, с помощью протезов ветераны спецоперации первые в мире поднялись на пик Эльбруса. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилёва в беседе с газетой «Известия».
Она подчеркнула, что в России поддерживают ветеранов в их стремлении найти себя. По сведениям замминистра обороны, Герои РФ осваивают новые профессии и участвуют в патриотической жизни страны.
«Несмотря на тяжелые ранения и инвалидность, они остаются активными членами общества и опорой для семьи, приносят пользу Родине», — сообщила Анна Цивилёва.
В ГД, между тем, внесли проект о праве участников СВО на бесплатное получение среднего профессионального образования по другой профессии.