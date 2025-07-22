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Патриарх Кирилл передал иконки воинам СВО, освятив храм в Казани

Патриарх передал храму икону святого праведного воина Феодора Ушакова.

Источник: Аргументы и факты

В рамках визита в Татарстанскую митрополию патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл чин малого освящения восстанавливаемого храма-памятника, посвящённого Нерукотворному Образу Спасителя.

Священное сооружение, расположенное в акватории реки Казанки в центре Казани, создано в память о павших воинах.

Как отмечается на сайте Московской патриархии, во время богослужения звучали песнопения в исполнении Архиерейского мужского хора Казанской епархии под руководством Дениса Рогова. После завершения обряда патриарха приветствовал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, подарив ему икону Спаса Нерукотворного.

Патриарх Кирилл выразил пожелание, чтобы храм стал местом живой молитвы и духовной поддержки, в том числе для военных. В дар новоосвящённому храму он передал икону святого праведного воина Феодора Ушакова, подчеркнув значение его веры и служения Отечеству. Также глава Русской православной церкви благословил курсантов, суворовцев и военнослужащих, присутствовавших на церемонии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал российского лидера Владимира Путина искренне верующим, церковным человеком.

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