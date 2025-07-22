Патриарх Кирилл передал иконки воинам СВО, освятив храм в Казани

Патриарх Кирилл выразил пожелание, чтобы храм стал местом живой молитвы и духовной поддержки, в том числе для военных. В дар новоосвящённому храму он передал икону святого праведного воина Феодора Ушакова, подчеркнув значение его веры и служения Отечеству. Также глава Русской православной церкви благословил курсантов, суворовцев и военнослужащих, присутствовавших на церемонии.