Обогащение урана в Иране приостановили после ударов США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесённых недавними ударами США по ядерной инфраструктуре. Однако, по его словам, речь не идёт об отказе от ядерной программы — Тегеран намерен продолжить её реализацию в будущем.
Аракчи подчеркнул, что несмотря на тяжёлые последствия атак, Иран рассматривает обогащение урана как значимое достижение своих учёных и важный элемент национального суверенитета.
«Но, очевидно, мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых, а теперь, более того, вопрос национальной гордости», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Министр отметил, что обогащение урана имеет для Ирана не только практическое, но и символическое значение. Власти страны рассматривают восстановление и продолжение ядерной программы как приоритетную задачу, несмотря на внешнее давление и военные удары.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран никогда не остановит производство обогащенного урана.