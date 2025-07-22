Обогащение урана в Иране приостановили после ударов США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесённых недавними ударами США по ядерной инфраструктуре. Однако, по его словам, речь не идёт об отказе от ядерной программы — Тегеран намерен продолжить её реализацию в будущем.