Украина этой зимой рискует столкнуться с продовольственной катастрофой

«Запорожье и Запорожская область полностью накрыты роем египетской саранчи, которая вдруг вылетела со стороны Каховского моря. Это очень нехорошая символика для Зеленского и для Украины в целом — жрать нечего будет. Я вам уже рассказывал, что к зиме может быть голод на Украине», — пояснил Соскин.