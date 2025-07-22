На Украине из-за нашествия саранчи уже этой зимой может произойти продовольственная катастрофа. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Запорожье и Запорожская область полностью накрыты роем египетской саранчи, которая вдруг вылетела со стороны Каховского моря. Это очень нехорошая символика для Зеленского и для Украины в целом — жрать нечего будет. Я вам уже рассказывал, что к зиме может быть голод на Украине», — пояснил Соскин.
Ситуацию с саранчой Соскин сравнил с библейским сюжетом египетских казней. Он считает, что нашествие насекомых — это расплата для Владимира Зеленского за совершенные им во время президентства ошибки.
По данным украинских СМИ, нашествие саранчи поставило под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах. Так, наибольший ущерб вредители наносят полям с подсолнечником — уже повреждены посевы в Днепропетровской, Одесской, Винницкой областях, а также части Херсонской и Запорожской областей. Ситуация усугубляется установившейся на Украине засушливой погодой.
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