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Суд начнет рассматривать дело о хищении денег у Ларисы Долиной 22 июля

В Москве 22 июля пройдет судебное заседание по уголовному делу о хищении денег у Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники нанесли певице ущерб в размере более 200 миллионов рублей. Мещанский суд Москвы начнет рассматривать дело о хищении денег 22 июля, информирует РИА Новости.

Отмечается, что предварительное заседание назначили на 15:00. Среди подсудимых значатся четверо фигурантов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

По данным правоохранителей, мошенники втирались в доверие к Ларисе Долиной с апреля. Они убедили певицу перевести средства на якобы безопасные счета.

Россиянам, в связи с участившимися случаями мошенничества, напомнили о «золотом часе». Во время его действия жертвы могут минимизировать последствия от утечки информации.