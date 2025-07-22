Суд начнет рассматривать дело о хищении денег у Ларисы Долиной 22 июля

Народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники нанесли певице ущерб в размере более 200 миллионов рублей. Мещанский суд Москвы начнет рассматривать дело о хищении денег 22 июля, информирует РИА Новости.
Отмечается, что предварительное заседание назначили на 15:00. Среди подсудимых значатся четверо фигурантов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По данным правоохранителей, мошенники втирались в доверие к Ларисе Долиной с апреля. Они убедили певицу перевести средства на якобы безопасные счета.
Россиянам, в связи с участившимися случаями мошенничества, напомнили о «золотом часе». Во время его действия жертвы могут минимизировать последствия от утечки информации.