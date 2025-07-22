Невеста Лепса Аврора Киба оказалась наследницей элитной недвижимости у Кремля

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на публике летом 2024 года — певец вывел 19-летнюю девушку на красную дорожку Премии Муз-ТВ, представив её как свою «невесту». С этого момента их отношения стали предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. С тех пор они несколько раз появлялись вместе на светских мероприятиях и концертах, однако за пределами сцены их совместные выходы остаются редкими.