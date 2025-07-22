Вместе не живут? Роман 19-летней Авроры Кибы с Лепсом не выходит за пределы красных дорожек

После выхода на красную дорожку с Лепсом студентка Аврора Киба проснулась звездой. С тех пор её подписчики в соцсетях выросли в разы, появились рекламные интеграции и приглашения на ТВ-шоу. При этом встречаются они в основном на светских мероприятиях, в сториз артист почти не появляется, а рядом с Авророй — чаще её мама. Всё это порождает слухи: неужели речь не о чувствах, а об удачном пиар-ходе? Особенно если учесть, что финансово Киба куда стабильнее самого Лепса.