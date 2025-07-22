ИИ из России впервые получил международный сертификат качества ISO

«Подобные сертификаты важны, например, с точки зрения инвесторов: они дают дополнительную гарантию того, что с ИИ не произойдет нечто такое, что обвалит капитализацию. Также соблюдение международных стандартов интересно возможным партнерам и заказчикам, в частности, из дружественных стран. Наконец, немаловажно это и для простых пользователей, которые сейчас зачастую настороженно относятся к продуктам с ИИ, не будучи уверенными в их безопасности», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.