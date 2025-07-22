ИИ из России впервые получил международный сертификат качества ISO

В представительстве TÜV AUSTRIA Standards & Compliance подтвердили эту информацию. Там отметили, что компания прошла независимый аудит и сертификацию по международному стандарту ISO/IEC 42001 «Информационные технологии — Искусственный интеллект — Система менеджмента».
Опрошенные «Известиями» участники рынка отмечают, что по стандарту, введенному в 2023 году, до сих пор сертифицировались единичные компании и сервисы, и все они из недружественных стран. Среди них — Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services, Samsung SDS. В TÜV AUSTRIA Standards & Compliance сказали, что в мире выдано не более 50 подобных международных сертификатов.
«Яндекс» начал выстраивать процессы, которые обеспечивали бы этичность и безопасность ИИ, задолго до публичного анонса генеративной нейросети YandexGPT, рассказала руководитель службы комплаенса и обучения информационной безопасности компании Анна Зинчук. Организация выступает за ответственное применение ИИ и готова делиться своим опытом с другими российскими компаниями, отметила она.
Эксперты считают, что в перспективе интерес к сертификации проявят всё больше участников российского digital-рынка.
«Подобные сертификаты важны, например, с точки зрения инвесторов: они дают дополнительную гарантию того, что с ИИ не произойдет нечто такое, что обвалит капитализацию. Также соблюдение международных стандартов интересно возможным партнерам и заказчикам, в частности, из дружественных стран. Наконец, немаловажно это и для простых пользователей, которые сейчас зачастую настороженно относятся к продуктам с ИИ, не будучи уверенными в их безопасности», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.