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Зеленая среда. Особый уход за главными звездами огорода- огурцами и помидорами

Если соблюдать эти практические советы специалиста, ваши помидоры и огурцы будут сочными, сладкими и без болезней.

Помидоры и огурцы — это, пожалуй, самые популярные овощи на самарских грядках. Но чтобы получить хороший урожай, им нужен особый уход. Об этом расскажет наш консультант Татьяна Кучумова.

Почему в Самаре хорошо растут помидоры и огурцы?

Климат Самарской области отлично подходит для этих культур. У нас, как правило, тёплое лето с достаточным количеством солнца.

Умеренная влажность климата (особенно в начале сезона). Плодородные почвы, особенно в чернозёмных зонах.

Но даже в таких условиях без правильного ухода урожай может разочаровать. Вот маленькие хитрости:

Обрезка.

Помидоры: Пасынкование — обязательная процедура для формирования куста и увеличения урожайности. Удаляйте все боковые побеги (пасынки), вырастающие из пазух листьев.

Огурцы: Прищипывайте главный стебель после 5−6 листа, чтобы стимулировать рост боковых побегов, на которых образуются женские цветки.

Подкормка.

Помидоры: Подкармливайте помидоры каждые 2 недели комплексным удобрением для томатов. В период плодоношения увеличьте дозу калия.

Огурцы: Подкармливайте огурцы каждые 10 дней комплексным удобрением для огурцов. Огурцы любят органические подкормки (например, настой коровяка или птичьего помета).

Внесение удобрений.

Помидоры: Вносите удобрения под корень или по листу. Листовая подкормка особенно эффективна в период завязывания плодов.

Огурцы: Огурцы лучше подкармливать под корень, так как при опрыскивании листьев могут возникнуть ожоги.

Частые ошибки самарских дачников.

Слишком густая посадка — растениям не хватает света и воздуха. Полив днём в жару — капли воды на листьях вызывают ожоги. Игнорирование вредителей — тля и паутинный клещ могут погубить урожай.

А теперь, по просьбе читателей, завершим тему, начатую в предыдущей публикации:

Зеленая среда. «Меню от шеф-повара»: Подбираем питание для каждого жителя в саду.

«Индивидуальный подход»: Чем кормить хвойные, розы, спиреи, малину и яблони?

Хвойные. Хвойные не любят избытка удобрений. Подкармливайте их весной и в начале лета специальными удобрениями для хвойных растений.

Избегайте азотных удобрений во второй половине лета, чтобы не стимулировать рост молодых побегов перед зимой.

Розы. Розы — «гурманы». Подкармливайте их регулярно, используя комплексные удобрения для роз. Весной — с преобладанием азота, летом — фосфора и калия.

Спиреи. Спиреи не нуждаются в частых подкормках. Подкормите их весной и после цветения комплексным удобрением.

Малина. Подкармливайте малину весной азотными удобрениями, а летом и осенью — фосфорно-калийными.

Яблони. Подкармливайте яблони весной азотными удобрениями, а летом и осенью — фосфорно-калийными. Не забывайте про микроэлементы (бор, цинк, марганец).

Вместо заключения: «Знание — сила, но умеренность — главное оружие!».

Дорогие садоводы, помните, что в садоводстве, как и в медицине, главное — не навредить.

Будьте внимательны к своим растениям, изучайте их потребности, используйте удобрения с умом и не бойтесь экспериментировать.

И тогда ваш сад станет не только красивым, но и здоровым!

P.S. И анекдот напоследок: «Спорят два садовода: — Мои яблоки такие большие, что из одного можно сварить целую кастрюлю компота! — А мои такие кислые, что одной яблони хватает, чтобы сделать всем зло!». Пусть ваши яблоки будут и большими, и сладкими!

Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».

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