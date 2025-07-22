СК назвал стоимость взятки Тимуру Иванову в виде бани и котельной и раскрыл, кому они в конце концов достались

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, по версии следствия, получил взятку в виде бани и котельной от бизнесмена Александра Фомина, информирует ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете.
Сообщается, что баня и котельная были построены для бывшей жены Иванова в обмен на покровительство для бизнесмена со стороны заместителя министра. Фомин признался в даче взятки во время допроса в СК.
«Следователи квалифицировали действия бизнесмена как дачу взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ), которая оценивается почти в 56 миллионов рублей», — сказано в публикации.
Напомним, суд приговорил экс-замминистра обороны РФ Иванова к 13 годам колонии за коррупционные преступления. Подробности здесь на KP.RU.
Тимур Иванов был признан виновным в хищении 216 млн рублей при закупке паромов для Крымского моста и выводе почти 4 млрд через банк «Интеркоммерц».
Также сообщалось, что СК готовит новые обвинения экс-замминистру Иванову по двум статьям УК РФ в связи с показаниями, переданными предпринимателем Бородиным.