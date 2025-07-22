Минобороны предложило с октября повысить зарплату силовикам: кого это коснется

Военным и полицейским повысят оклады с октября.
Минобороны предложило увеличить оклады военнослужащим и силовикам с 1 октября 2025 года не на 4,5%, а на 7,6%. Повышение затронет широкий круг сотрудников — от контрактников и призывников до Росгвардии, МВД, ФСИН, МЧС и таможни, а вместе с зарплатами вырастут и военные пенсии. Подробности в материале URA.RU.
Минобороны предложило увеличить зарплаты на 7,6%
Министерство обороны России инициировало повышение окладов силовикам с 1 октября 2025 года не на 4,5%, как планировалось ранее, а сразу на 7,6%.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны предложило поднять зарплату военнослужащим.
Проект постановления правительства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза). Это решение направлено на усиление социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Проект проходит процедуру общественного обсуждения и согласования. Предложение касается повышения окладов по должностям и званиям всех категорий военных и сотрудников ряда силовых ведомств.
Кого затронет повышение.
Военные и Росгвардия получат прибавку к окладуФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Индексация коснется широкого круга сотрудников силовых структур. Помимо военнослужащих по контракту и по призыву, повышение затронет сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, в перечень входят работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.
Таким образом, речь идет о комплексном повышении денежного довольствия для большинства представителей силового блока, включая как действующих военных, так и сотрудников других ведомств, обеспечивающих безопасность и правопорядок в стране.
Оклады вырастут с октября: на сколько и как это скажется на пенсиях.
Зарплаты и пенсии силовиков вырастут в 2025 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Действующее постановление правительства уже закрепило повышение зарплат силовикам с 1 октября 2025 года на 4,5%, независимо от предложений Минобороны. Оклады будут округлены в большую сторону, а средства на выплаты предусмотрены в федеральном бюджете. Индексация повлияет и на военные пенсии, так как они рассчитываются исходя из денежного довольствия. Пенсионные выплаты также увеличатся на 4,5% и затронут бывших сотрудников армии, Росгвардии, МВД и других структур. Размер пенсии зависит от категории: по выслуге лет, инвалидности или потере кормильца. Максимально можно получать до 85% от прежнего денежного довольствия.