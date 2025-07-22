Минобороны предложило с октября повысить зарплату силовикам: кого это коснется

Действующее постановление правительства уже закрепило повышение зарплат силовикам с 1 октября 2025 года на 4,5%, независимо от предложений Минобороны. Оклады будут округлены в большую сторону, а средства на выплаты предусмотрены в федеральном бюджете. Индексация повлияет и на военные пенсии, так как они рассчитываются исходя из денежного довольствия. Пенсионные выплаты также увеличатся на 4,5% и затронут бывших сотрудников армии, Росгвардии, МВД и других структур. Размер пенсии зависит от категории: по выслуге лет, инвалидности или потере кормильца. Максимально можно получать до 85% от прежнего денежного довольствия.