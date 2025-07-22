Дагестанского блогера будут судить за оправдание терроризма и фейки об армии

Дагестанский блогер Арслан Мирзаев* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный как Али Чаринский*, предстанет перед судом заочно по обвинению в распространении ложной информации о российской армии и пропаганде терроризма. Как сообщили в прокуратуре республики, уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.