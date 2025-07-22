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Дагестанского блогера будут судить за оправдание терроризма и фейки об армии

Дагестанский блогер Арслан Мирзаев* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный как Али Чаринский*, предстанет перед судом заочно по обвинению в распространении ложной информации о российской армии и пропаганде терроризма.

Дагестанский блогер Арслан Мирзаев* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный как Али Чаринский*, предстанет перед судом заочно по обвинению в распространении ложной информации о российской армии и пропаганде терроризма. Как сообщили в прокуратуре республики, уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.

Следствие установило, что Мирзаев* публиковал в интернете фейковые материалы о якобы совершенных военными преступлениях в Мариуполе и Буче. Кроме того, он распространял контент, оправдывающий террористическую идеологию и призывающий к ее поддержке.

Блогеру вменяют две статьи УК РФ: за фейки о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3) и пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.2).

Ранее сообщалось, что стоимость бани Тимура Иванова оказалась дороже конфискованного дома.

* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов.