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Дефицит бюджета США вырастет на триллионы из-за нового закона: подробности

Politico: дефицит бюджета США вырастет на $3,4 триллиона из-за нового закона.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал закон о государственных расходах. Из-за нововведения дефицит американского бюджета может увеличиться на 3,4 триллиона долларов, пишет Politico.

Кроме того, сообщает газета, из-за нового закона около 10 миллионов жителей США могут потерять медицинскую страховку. Однако Дональд Трамп по-прежнему нацелен на экономию средств.

Как отмечается, закон включает рекордные траты на оборону. Госдолг тем временем повысится на 5 триллионов долларов, отмечается в материале.

В Financial Times, между тем, усомнились в готовности администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Они, по заявлению Белого дома, должны начать действовать по истечении 50-дневного ультиматума.

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