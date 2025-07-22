Дефицит бюджета США вырастет на триллионы из-за нового закона: подробности

Хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал закон о государственных расходах. Из-за нововведения дефицит американского бюджета может увеличиться на 3,4 триллиона долларов, пишет Politico.
Кроме того, сообщает газета, из-за нового закона около 10 миллионов жителей США могут потерять медицинскую страховку. Однако Дональд Трамп по-прежнему нацелен на экономию средств.
Как отмечается, закон включает рекордные траты на оборону. Госдолг тем временем повысится на 5 триллионов долларов, отмечается в материале.
В Financial Times, между тем, усомнились в готовности администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Они, по заявлению Белого дома, должны начать действовать по истечении 50-дневного ультиматума.