Суд в Москве рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной

Одной из задержанных стала 53-летняя курьер Анжела Цырульникова, которую правоохранители считают пособницей аферистов. Женщина была задержана в течение суток после обращения Долиной и в настоящее время содержится в СИЗО. По информации прокуратуры, 21 июня певица перевела 10 миллионов рублей на счёт, указанный Дмитрием Леонтьевым, ранее привлечённым к преступной схеме Артуром Каменецким.