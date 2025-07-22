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Суд в Москве рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной

Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля в 15.00.

Источник: Аргументы и факты

Мещанский районный суд Москвы начинает рассмотрение уголовного дела, связанного с хищением средств у народной артистки Ларисы Долиной. Предварительное заседание назначено на 22 июля в 15:00.

На скамье подсудимых — четверо обвиняемых: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Им инкриминируется мошенничество, совершённое в составе организованной группы и в особо крупном размере. По данным прокуратуры, двое фигурантов — Каменецкий и Леонтьев — уже признали вину.

Как установили следственные органы, артистка стала жертвой схемы телефонного мошенничества, в результате которой потеряла свыше 200 миллионов рублей. Преступная группа действовала под предлогом защиты денежных средств, убедив потерпевшую перевести крупные суммы на якобы безопасные счета и передать наличные курьеру. Среди прочего, пострадавшая лишилась и средств, вырученных от продажи недвижимости в центре Москвы.

Одной из задержанных стала 53-летняя курьер Анжела Цырульникова, которую правоохранители считают пособницей аферистов. Женщина была задержана в течение суток после обращения Долиной и в настоящее время содержится в СИЗО. По информации прокуратуры, 21 июня певица перевела 10 миллионов рублей на счёт, указанный Дмитрием Леонтьевым, ранее привлечённым к преступной схеме Артуром Каменецким.

Ранее стало известно, что Московский городской суд 8 сентября проведёт заседание, в ходе которого проверит законность о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которой она лишилась из-за действий телефонных аферистов.