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США рассекретили 230 тысяч документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация президента США Дональда Трампа впервые обнародовала 230 тысяч документов Федерального бюро расследований, связанных с делом об убийстве Мартина Лютера Кинга-младшего. О публикации архивных материалов сообщила директриса Национальной разведки Тулси Габбард.

Спустя почти 60 лет было обнародовано 230 тысяч файлов, связанные с убийством Мартина Лютера Кинга.

Администрация президента США Дональда Трампа впервые обнародовала 230 тысяч документов Федерального бюро расследований, связанных с делом об убийстве Мартина Лютера Кинга-младшего. О публикации архивных материалов сообщила директриса Национальной разведки Тулси Габбард.

«Документы включают подробности о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, обсуждение потенциальных версий, внутренние записки ФБР с подробным описанием хода дела, информацию о бывшем сокамернике Джеймса Эрла Рэя, который заявил, что обсуждал с Рэем предполагаемый заговор с целью убийства, и многое другое», — написала Габбард в соцсети X (ранее Twitter).

Один из наиболее известных руководителей движения за гражданские права афроамериканцев, Мартин Лютер Кинг-младший, был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси, в возрасте 39 лет. Его гибель спровоцировала масштабные волнения и акции протеста, охватившие свыше сотни городов по всей территории Соединенных Штатов.

За совершение убийства Мартина Лютера Кинга был приговорен к 99 годам лишения свободы ранее неоднократно судимый Джеймс Эрл Рей, который скончался в тюремном заключении в 1998 году. В то же время гибель Кинга породила многочисленные теории заговора, согласно которым к преступлению могли быть причастны не только отдельные лица, но и организованные группы.

Публикация архивных материалов по делу Мартина Лютера Кинга-младшего стала продолжением курса администрации Дональда Трампа на раскрытие исторически значимых документов, о чем президент объявил в январе 2025 года. Ранее демократы в Палате представителей также требовали обнародовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, что сопровождалось общественными дискуссиями и спорами о прозрачности властей в вопросах резонансных расследований.

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