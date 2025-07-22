США рассекретили 230 тысяч документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

За совершение убийства Мартина Лютера Кинга был приговорен к 99 годам лишения свободы ранее неоднократно судимый Джеймс Эрл Рей, который скончался в тюремном заключении в 1998 году. В то же время гибель Кинга породила многочисленные теории заговора, согласно которым к преступлению могли быть причастны не только отдельные лица, но и организованные группы.