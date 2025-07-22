Минобороны предложило проиндексировать выплаты военным и силовикам на 7,6%

Инициатива распространяется не только на кадровых военнослужащих, но и на ряд других категорий. В частности, индексация затронет военнослужащих, призванных на военные сборы, а также сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.