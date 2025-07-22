Эксперт Ганюшкин: Переход на российское ПО грозит ИТ-сбоями операторам

Аналитики «Монк Диджитал Лаб» отмечают, что даже частичный переход на отечественные системы управления данными уже привел к росту серьезных ИТ-сбоев на 25 процентов в 2024 году. Полный отказ от иностранного ПО, по их мнению, спровоцирует еще более серьезные проблемы.