Эксперт Ганюшкин: Переход на российское ПО грозит ИТ-сбоями операторам

Массовый переход операторов персональных данных на российское программное обеспечение, который может стать обязательным с 2027 года, приведет к значительному росту числа критических ИТ-сбоев в их системах — на 40−45 процентов. Об этом предупредил управляющий партнер аналитической компании в ИТ-сфере «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин, комментируя возможные последствия реализации правительственного поручения.
Речь идет о поручении премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, обязывающем Минцифры, ФСБ и ФСТЭК разработать законодательные поправки, которые обяжут операторов персональных данных использовать исключительно российское ПО к 1 сентября 2027 года.
Аналитики «Монк Диджитал Лаб» отмечают, что даже частичный переход на отечественные системы управления данными уже привел к росту серьезных ИТ-сбоев на 25 процентов в 2024 году. Полный отказ от иностранного ПО, по их мнению, спровоцирует еще более серьезные проблемы.
Среди основных факторов риска называются высокая стоимость и сложность интеграции российских платформ, особенно для малого и среднего бизнеса, ограниченные сроки миграции и нехватка квалифицированных кадров. По мнению Ганюшкина, без внедрения передовых систем мониторинга, рост инцидентов может стать лавинообразным, что приведет к серьезным последствиям для цифровой экономики, включая простои онлайн-сервисов и риски утечек персональных данных, передает Газета.ру.
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