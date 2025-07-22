Чемпионат мира по фехтованию с участием россиян стартует в Тбилиси

Как рассказал ТАСС президент Федерации фехтования России и олимпийский чемпион Ильгар Мамедов, организация получила согласие исполкома FIE на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам. Это стало возможным благодаря тому, что они выступают за ЦСКА и являются членами Международного совета военного спорта (CISM) — организации, официально признанной МОК с 1991 года. Такой статус они получают для участия во Всемирных военных играх — соревнованиях среди военнослужащих, которые проводятся раз в четыре года. Аналогичная практика применяется во всех ведущих фехтовальных странах мира.