Чемпионат мира по фехтованию с участием россиян стартует в Тбилиси

Чемпионат мира по фехтованию стартует в Тбилиси, и впервые с 2019 года в нем примут участие ведущие российские спортсмены, среди которых Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов и другие титулованные фехтовальщики. Об этом пишет ТАСС.
10 марта 2023 года на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) было разрешено российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе при условии соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). При этом некоторым из ведущих атлетов было отказано в участии. Ночью с 7 на 8 июля FIE опубликовала состав сборных на предстоящий чемпионат, в котором наконец появились большинство лидеров российской команды.
Как рассказал ТАСС президент Федерации фехтования России и олимпийский чемпион Ильгар Мамедов, организация получила согласие исполкома FIE на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам. Это стало возможным благодаря тому, что они выступают за ЦСКА и являются членами Международного совета военного спорта (CISM) — организации, официально признанной МОК с 1991 года. Такой статус они получают для участия во Всемирных военных играх — соревнованиях среди военнослужащих, которые проводятся раз в четыре года. Аналогичная практика применяется во всех ведущих фехтовальных странах мира.
В состав российской сборной на чемпионат мира вошли также Александра Михайлова (сабля), олимпийская чемпионка Токио Марта Мартьянова, Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Анна Соловьева (все — рапира), а также Милен Бавуге Хабимана, Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева и Кристина Ясинская (все — шпага).