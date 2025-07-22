Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 июля 2025

Погода в Иркутске 22 июля 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь днем. Вечером ожидается гроза с порывами ветра в пригородной зоне до 15−20 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, температура ночью +11…+13.
Погода в Иркутске 22 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в северо-восточных районах, днем в западных, северо-западных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья кратковременные, сильные дожди. В отдельных районах утром туманы, днем грозы. Ветер северо-западный, западный, днем в южных районах юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов, если будет облачно, то до +12…+17. Ночью похолодает до +9…+14, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 22 июля 2025.