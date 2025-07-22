Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 июля 2025

+27 градусов и дождь ожидается в Иркутске 22 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 22 июля 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь днем. Вечером ожидается гроза с порывами ветра в пригородной зоне до 15−20 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, температура ночью +11…+13.

Погода в Иркутске 22 июля 2025.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в северо-восточных районах, днем в западных, северо-западных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья кратковременные, сильные дожди. В отдельных районах утром туманы, днем грозы. Ветер северо-западный, западный, днем в южных районах юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов, если будет облачно, то до +12…+17. Ночью похолодает до +9…+14, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 22 июля 2025.