Адвокат Маркарьян: Производству «Мирамистина» и «Окомистина» ничего не угрожает

Запрет, наложенный судом на компанию «Инфамед», не повлияет на производство препаратов «Мирамистин» и «Окомистин», поскольку компания не занимается их выпуском, а лишь владеет регистрационными удостоверениями на эти лекарственные средства. Об этом сообщил адвокат ООО «Инфамед» Рубен Маркарьян.