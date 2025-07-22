Адвокат Маркарьян: Производству «Мирамистина» и «Окомистина» ничего не угрожает

Запрет, наложенный судом на компанию «Инфамед», не повлияет на производство препаратов «Мирамистин» и «Окомистин», поскольку компания не занимается их выпуском, а лишь владеет регистрационными удостоверениями на эти лекарственные средства. Об этом сообщил адвокат ООО «Инфамед» Рубен Маркарьян.
По словам юриста, компания имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора. Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам распоряжаться имуществом, включая права на регистрационные удостоверения, однако это не означает запрета на выпуск препаратов.
— Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает, — подчеркнул Маркарьян в интервью РИА Новости.
Он добавив, что судебный спор никак не затронет производство и реализацию «Мирамистина» и «Окомистина».
Накануне стало известно, что деятельность компании — владельца антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» заблокировали на территории России из-за ограничительных мер, наложенных судом. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил адвокат собственников «Инфамед» Рубен Маркарьян. Специалист пояснил, что речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании — владельца антисептика.