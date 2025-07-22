Российская сборная по вольной борьбе победила США со счетом 6:4

Напомним, речь идет о серии матчевых встреч между российскими и американскими борцами под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Первый матч прошел в Венгрии, так как эту страну сочли одинаково удобной спортсменам из обеих стран в плане логистики. Предполагается, что пройдут еще две встречи, одна из которых состоится на российской, а вторая — на американской территории.