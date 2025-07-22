Российская сборная по вольной борьбе победила США со счетом 6:4

Российская сборная по вольной борьбе победила команду США со счетом 6:4. Встреча прошла в Будапеште под лозунгом «Борьба за мир», поединки проходили в десяти весовых категориях.
В своих поединках победили Муса Мехтиханов, Муслим Мехтиханов, Абасгаджи Магомедов, Сайын Казырык, Магома Дибиргаджиев и Зелимхан Хизриев. Четыре российских спортсмена проиграли свои поединки. Это Константин Пшеничников, Аманула Гаджимагомедов, Аманула Расулов и Мохьмад Насирхаев.
Подробнее о том, как российский борец Зелимхан Хизриев одержал победу над американцем Трентом Хилджером, читайте здесь на KP.RU. Схватка прошла в весовой категории до 125 кг и завершилась в пользу россиянина со счетом 11:0.
Напомним, речь идет о серии матчевых встреч между российскими и американскими борцами под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Первый матч прошел в Венгрии, так как эту страну сочли одинаково удобной спортсменам из обеих стран в плане логистики. Предполагается, что пройдут еще две встречи, одна из которых состоится на российской, а вторая — на американской территории.