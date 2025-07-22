Минобороны РФ предложило повысить индексацию военным выплатам до 7,6 процента

Министерство обороны России предложило увеличить индексацию отдельных выплат военнослужащим с ранее запланированных 4,5 процента до 7,6 процента. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
— Проектом постановления предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций коэффициента с 1,045 на 1,076, — говорится на сайте.
Предложение касается страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций для военнослужащих, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.
Действие постановления планируется распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, реализация проекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществлена в рамках уже предусмотренных ассигнований.
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