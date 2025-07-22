Минобороны РФ предложило повысить индексацию военным выплатам до 7,6 процента

1 июля сообщалось, что женщины, имеющие звание «Мать-героиня», могут быть приравнены к Героям России и Героям Труда и станут получать соответствующие льготы. Кто может претендовать на это звание, какие льготы положены его обладательницам и чем могут пополнить этот список в будущем, выясняла «Вечерняя Москва».