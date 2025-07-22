Улица и сквер теперь носят гордое имя Героя России

В Луганске установили памятник и открыли сквер имени Героя России и ЛНР полковника Дениса Иванова. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у жены офицера — Ангелины, как шла подготовка.
Иванов Денис Валерьевич родился в 1981 году в Тамбове. Он участник боевых операций на территории Чечни и Сирии. Полковник с позывным «Ташкент» командовал 123-й бригадой 2-го армейского корпуса ЛНР. Участвовал в освобождении городов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и многих других населенных пунктов республики. Комбриг погиб 17 июля 2023 года вблизи поселка Нырково под Первомайском. Иванов удостоен высшей награды республики — звания Героя ЛНР. Указом президента РФ ему присвоено звание Героя России посмертно.
В прошедший четверг, 17 июля, на улице, названной именем Дениса Иванова, прошло открытие памятника в честь Героя. На мероприятии присутствовали представители власти ЛНР, администрации Луганска, родственники, друзья погибшего, а также неравнодушные жители и гости города.
По словам Ангелины Ивановой, обсуждение о создании памятника ее мужу в Луганске шло достаточно давно. В 2023 году монумент покойному Иванову был установлен на его родине в Тамбове — на Воздвиженском кладбище. Второй — в Луганске. Третий находится в деревне Федора Конюхова на Аллее Героев.
— Мысль о том, чтобы памятник моему мужу был установлен именно в Луганске, меня не покидала все это время! — говорит Ангелина. — В марте 2025 года мне позвонил товарищ Дениса и бывший сослуживец Сергей Старцев. Они вместе принимали участие во второй Чеченской кампании, — говорит Ангелина. — Сережа мне сказал: «Ангелина… уже нужно действовать и быстрее обращаться в администрацию города насчет установки памятника».
Помощь в оформлении монумента Ангелине сразу же предложил ростовский скульптор Андрей Дементьев.
— Мне очень понравился дизайн. Что тогда, что сейчас считаю итоговый результат самым лучшим! Как-то его менять я не видела смысла, — рассказывает «ВМ» Ангелина.
По словам Ивановой, для всей семьи и самого Дениса Луганск стал и продолжает быть второй родиной. Все-таки именно за бои в ЛНР Денис удостоили множества наград — ордена Мужества, медали Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также он получил звание Героя ЛНР.
— Ведь история начала проведения спецоперации и восстания против киевского режима началась здесь, на луганских рубежах! — подмечает Ангелина. — Вместе со своими друзьями и луганскими властями мы смогли в кратчайшие сроки создать памятник.
По словам Ангелины Ивановой, к ее инициативе подключились и бывшие подопечные Дениса — бойцы из 123-й бригады. Они сообщили Ангелине, что собираются в ближайшее время установить памятник офицеру на территории подразделения.
К слову, вместе с памятником в Луганске на названной в честь Дениса Иванова улице был открыт и обновленный сквер. Строители в кратчайшие сроки заменили старое покрытие, создали просторные аллеи для прогулок, высадили газонную траву и цветы, смонтировали скамейки для отдыха. Благодаря этим изменениям сквер станет одним из любимых мест прогулок для жителей и гостей Луганска.
СПРАВКА.
На период 2024 года и начало 2025 года 123-я гвардейская бригада сражается с иностранными националистами противника на северском направлении фронта. Ранее это подразделение было частью 2-й штурмовой бригады Народной милиции Луганской Народной Республики. С 2022 года перешло в тактические соединения Сухопутных войск Российской Федерации.