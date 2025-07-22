Улица и сквер теперь носят гордое имя Героя России

— Мысль о том, чтобы памятник моему мужу был установлен именно в Луганске, меня не покидала все это время! — говорит Ангелина. — В марте 2025 года мне позвонил товарищ Дениса и бывший сослуживец Сергей Старцев. Они вместе принимали участие во второй Чеченской кампании, — говорит Ангелина. — Сережа мне сказал: «Ангелина… уже нужно действовать и быстрее обращаться в администрацию города насчет установки памятника».