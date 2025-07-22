Швейцарские власти столкнулись с рядом проблем из-за некоторых украинских беженцев. Их поведение вызывающе. Зачастую украинцы «ведут себя высокомерно», пишет газета Tages-Anzeiger.
В материале беженцы сравниваются с туристами в отеле. Местные власти, пишет газета, даже потребовали отмены специального защитного статуса, введенного для названной категории лиц. По словам руководства, у властей не возникает проблем при работе с другими группами беженцев.
«Многие точно знают, какие льготы получают другие украинцы в других коммунах или кантонах, и сразу угрожают обратиться к юристу или начинают грубить», — отметила сотрудница администрации Буркхардт Микеле Стерчи.
В Кремле тем временем оповестили, что Москва выразила готовность к новому переговорному раунду по конфликту на Украине. Он пройдет, по предварительной информации, 24 июля.