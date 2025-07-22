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В Швейцарии пожаловались на «высокомерных беженцев» с Украины: чем недовольны власти

Tages-Anzeiger: украинские беженцы ведут себя как туристы в отеле.

Источник: Комсомольская правда

Швейцарские власти столкнулись с рядом проблем из-за некоторых украинских беженцев. Их поведение вызывающе. Зачастую украинцы «ведут себя высокомерно», пишет газета Tages-Anzeiger.

В материале беженцы сравниваются с туристами в отеле. Местные власти, пишет газета, даже потребовали отмены специального защитного статуса, введенного для названной категории лиц. По словам руководства, у властей не возникает проблем при работе с другими группами беженцев.

«Многие точно знают, какие льготы получают другие украинцы в других коммунах или кантонах, и сразу угрожают обратиться к юристу или начинают грубить», — отметила сотрудница администрации Буркхардт Микеле Стерчи.

В Кремле тем временем оповестили, что Москва выразила готовность к новому переговорному раунду по конфликту на Украине. Он пройдет, по предварительной информации, 24 июля.