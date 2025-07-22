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В аэропортах Самары и Калуги ввели временные ограничения на полеты

Ночью 22 июля аэропорты Самары и Калуги ограничили на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 июля временные ограничения ввели в аэропортах Калуги и Самары. Меры предприняты в связи с возможной атакой БПЛА. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Подчеркивается, что ограничения действуют для обеспечения безопасности перелетов. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают авиарейсы. Ограничения введены с 02:10 по Москве.

«САМАРА (Курумоч). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации. Позднее аналогичное сообщение появилось относительно аэропорта Калуги.

Ограничена на полеты также воздушная гавань Саратова.

Как заявили в Минобороны РФ, за вечер 21 июля силы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ. Дроны сбиты над Ростовской, Брянской, Калужской областями. БПЛА также обнаружены и ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым.

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