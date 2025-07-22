В Иркутской области проверили 350 тонн арбузов из Казахстана

С начала летнего сезона и до 21 июля специалисты проверили больше 350 тонн арбузов, привезенных из Казахстана. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, партии бахчевых культур доставляют в Иркутск и другие районы на грузовиках, при этом каждая сопровождается фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность товара.