В Иркутской области проверили 350 тонн арбузов из Казахстана

С начала летнего сезона и до 21 июля специалисты проверили больше 350 тонн арбузов, привезенных из Казахстана. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, партии бахчевых культур доставляют в Иркутск и другие районы на грузовиках, при этом каждая сопровождается фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность товара.
— Вместо соломы, которая раньше использовалась как подстилка, теперь применяют современные материалы, что помогает избежать заноса опасных вредителей и болезней растений, — уточняют в пресс-службе Управления.
Проверки и лабораторные анализы показали, что в арбузах нет карантинных вредных организмов. После контроля вся партия была разрешена к продаже и поступила в магазины и на оптовые рынки региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врач назвала продукты, которые могут быть опасны летом.