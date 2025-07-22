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В Иркутской области проверили 350 тонн арбузов из Казахстана

Проверки и лабораторные анализы показали, что в арбузах нет карантинных вредных организмов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала летнего сезона и до 21 июля специалисты проверили больше 350 тонн арбузов, привезенных из Казахстана. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, партии бахчевых культур доставляют в Иркутск и другие районы на грузовиках, при этом каждая сопровождается фитосанитарными сертификатами, подтверждающими безопасность товара.

— Вместо соломы, которая раньше использовалась как подстилка, теперь применяют современные материалы, что помогает избежать заноса опасных вредителей и болезней растений, — уточняют в пресс-службе Управления.

Проверки и лабораторные анализы показали, что в арбузах нет карантинных вредных организмов. После контроля вся партия была разрешена к продаже и поступила в магазины и на оптовые рынки региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врач назвала продукты, которые могут быть опасны летом.