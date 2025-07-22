МВД назвало «кодовые фразы» телефонных мошенников, которые должен знать каждый ребенок

МВД России предупредило о новых схемах телефонного мошенничества, жертвами которых все чаще становятся дети.
Как следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений или госорганов, втираются в доверие к ребенку и выманивают у него данные банковских карт родителей или доступ к их счетам.
В полиции перечислили типичные фразы, которые используют аферисты: «Твои родители подозреваются в преступлении», «Включи камеру для обыска», «Нужно задекларировать деньги», «Ты помогаешь следствию».
Специалисты советуют детям сразу прекращать подобные разговоры и ни в коем случае не выполнять просьбы незнакомцев — не переходить по ссылкам, не называть реквизиты карт и не открывать банковские приложения.
Главное правило: если в интернете или по телефону требуют деньги, угрожают или обещают подарки, нужно сразу рассказать об этом родителям.
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