МВД назвало «кодовые фразы» телефонных мошенников, которые должен знать каждый ребенок

Как следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений или госорганов, втираются в доверие к ребенку и выманивают у него данные банковских карт родителей или доступ к их счетам.