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МВД назвало «кодовые фразы» телефонных мошенников, которые должен знать каждый ребенок

МВД России предупредило о новых схемах телефонного мошенничества, жертвами которых все чаще становятся дети.

МВД России предупредило о новых схемах телефонного мошенничества, жертвами которых все чаще становятся дети.

Как следует из материалов ведомства, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений или госорганов, втираются в доверие к ребенку и выманивают у него данные банковских карт родителей или доступ к их счетам.

В полиции перечислили типичные фразы, которые используют аферисты: «Твои родители подозреваются в преступлении», «Включи камеру для обыска», «Нужно задекларировать деньги», «Ты помогаешь следствию».

Специалисты советуют детям сразу прекращать подобные разговоры и ни в коем случае не выполнять просьбы незнакомцев — не переходить по ссылкам, не называть реквизиты карт и не открывать банковские приложения.

Главное правило: если в интернете или по телефону требуют деньги, угрожают или обещают подарки, нужно сразу рассказать об этом родителям.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей тысячи мигрантов.