Строительство нового аэропорта в китайском городе Хэган, расположенном вблизи границы с Россией, будет способствовать развитию торговых связей между двумя странами. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные газетой South China Morning Post (SCMP).
Ожидается, что аэропорт откроется в 2027 году. В июле власти заявили о планах строительства аэропорта Луобэй в Хэгане, инвестиции в который оцениваются примерно в 1,2 миллиарда юаней (более 167 миллионов долларов).
По данным SCMP, новый аэропорт сможет обслуживать 450 тысяч пассажиров и обрабатывать 1,6 тонн грузов в год. Проект также предусматривает создание взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 тысячи метров и терминала площадью пять тысяч квадратных метров.
— Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим узлом, если торговля продолжит расширяться, — подчеркнул Дэвид Вонг, преподаватель Университета Ханг Сенг в Гонконге.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.
8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. Кроме того, во второй половине дня в Москве также прошел неформальный разговор между политиками, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине за чашкой чая.